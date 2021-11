Diretta LIVE, Inter-Shakhtar 0-0: fioccano occasioni per i nerazzurri che non concretizzano

Occasione per l'Inter di accedere alla fase finale della Champions League con un turno d'anticipo qualora dovessero superare gli ucraini dello Shakhtar

MILANO - Chiamata per gli ottavi. Contro lo Shakhtar i nerazzurri hanno la possibilità di staccare il pass per accedere alla fase finale della Champions League con un turno d'anticipo. Dopo le amarezze degli ultimi anni per la squadra di Simone Inzaghi, al primo tentativo sulla panchina nerazzurra, si presenta l'occasione di centrare finalmente una qualificazione che manca da 10 anni. "Tutto dipende da noi" il mantra del tecnico nerazzurro alla vigilia della gara; Inzaghi che può contare sul recupero di Dzeko che affiancherà Lautaro in attacco. Per il resto confermata la squadra che ha superato il Napoli nella gara di domenica sera al Meazza. Confermato Ranocchia al centro della difesa con Perisic e Darmian ad agire sulle corsie esterne. Ci sarà ancora Calhanoglu a centrocampo accanto a Barella e Brozovic.