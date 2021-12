Inter, Perisic questione delicata: “Meeting Inzaghi-Marotta: si valuta questo nome”

Delicata la questione legata al futuro di Ivan Perisic, dato che la prima richiesta è stata molto più alta rispetto a quanto messo in preventivo dal club

Al centro delle valutazioni di mercato in casa Inter c'è sicuramente il futuro della fascia sinistra. Ivan Perisic è in scadenza a giugno 2022 e al momento le sue richieste sembrano troppo elevate per il club per potergli prolungare il contratto. Questo il punto secondo Tuttosport: "Più delicata la questione legata al futuro di Ivan Perisic, dato che la prima richiesta è stata molto più alta rispetto a quanto messo in preventivo dal club per prolungargli il contratto (non va dimenticato che l’esterno va per i 33 anni).