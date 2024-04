Inter, no da 20/25 mln per V. Carboni: ecco il piano del club per giugno

L’Inter ha le idee chiare sul futuro di Valentin Carboni, gioiello argentino in prestito al Monza: il piano per giugno

L’Inter ha le idee chiare sul futuro di Valentin Carboni, gioiello argentino in prestito al Monza. Ne parla oggi Tuttosport in vista del prossimo mercato estivo. “Oggi l’Inter non vuole privarsi diValentinCarboni. L’argentino a gennaio è stato richiesto da Fiorentina e West Ham, proposte fra i 20 e i 25 milioni che l’Inter ha rifiutato. Nel frattempo il 19enne ha esordito nella nazionale maggiore. Per i nerazzurri Carboni è un talento cristallino, un titolare del futuro, ma oggi tecnicamente di difficile collocazione nel 3-5-2 di Inzaghi. Dunque se dovessero arrivare 30 o più milioni cosa succederebbe? Di sicuro l'Inter valuterebbe pro e contro, provando magari a mettere, in caso di cessione, una clausola in proprio favore”, si legge.