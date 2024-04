Se l’aspettava così forte? — «Dopo la finale di Champions era chiaro che fossi più convinto che si potesse arrivare a un traguardo prestigioso, come la seconda stella, ma forse per scaramanzia o prudenza non volevo essere così sicuro. Ma fin dalle prime partite si è compresa la vera dimensione dell’Inter».

Come considera Inzaghi? — «È un grande lavoratore, ha poi una qualità importante: non si accontenta mai, è pignolo nel ricercare la migliore soluzione per la squadra. Mi ha sorpreso la sua dote nel valorizzare il gruppo e nel dare sempre le giuste motivazioni».

Come spiega la netta supremazia dell’Inter? — «C’è una notevole superiorità rispetto alle altre squadre, così com’è successo la stagione passata con il Napoli: le squadre avversarie hanno sicuramente avuto dei problemi, non sono state all’altezza dell’Inter che, tranne il regalo di due anni fa, i suoi punti li ha conquistati con grande merito».

Lo scudetto del Milan è stato quindi «un regalo dell’Inter»? — «Ne sono convinto».

E vincerlo eventualmente lunedì contro il Milan, nel derby, le regala un piacere particolare? — «La seconda stella basta che arrivi, non mi farei un complesso di doverla conquistare proprio nel derby. Altra cosa è la sfida col Milan, vincerla è importante, perché non è una partita come le altre».

Chiudiamo con l’Inter: che voto le dà? — «Beh la seconda stella si accompagna al 10: il voto è questo».

(Fonte: Corriere della Sera)

