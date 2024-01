Inter, il piano Inzaghi per la Supercoppa: sedute anti-caldo e… cambia il campo

In casa Inter già domani sera sarà partita “l’operazione Riad”. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono pronti a partire per l’Arabia Saudita: l’obiettivo è la conquista della prima Supercoppa Italiana col nuovo format. Il primo ostacolo sul cammino è la semifinale contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport in vista della competizione:

“È un preciso piano di viaggio e di allenamenti anti-caldo, tra l’altro su campi diversi dell’anno passato, studiato nei dettagli con il suo staff. Intanto, atterrare già stanotte a Milano consente al tecnico di guidare domani l’allenamento mattutino ad Appiano, dopo un giorno di stacco per tutti. Alle 15 il gruppo squadra Inter volerà poi verso l’Arabia Saudita in charter da Malpensa. Atterraggio previsto a Riad (due ore di fuso) in tarda serata, dopo un volo di circa sei, più o meno quando la partita dell’Allianz tra Juventus e Sassuolo sarà al tramonto. Inevitabile che un occhio e mezzo vada alla rivale in campionato, temporaneamente ricacciata a -5 con la vittoria di Monza, ma tutto il gruppo nerazzurro si trasferirà immediatamente in hotel, lo stesso del 2023. Il giorno dopo, invece, la prima seduta, rigorosamente di pomeriggio perché così è stato deciso in fase di preparazione.