"Calhanoglu al momento è il secondo centrocampista centrale più forte al mondo dietro Rodri. Lautaro l'attaccante più decisivo in Europa? Sono d'accordo", le parole dell'ex difensore del Milan.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.