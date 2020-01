Inter, poker d’assi per Conte: accordo con Eriksen, in arrivo Young e Giroud. Il quarto…

Archiviato il girone di andata, l’Inter è pronta a rompere gli indugi sul mercato: la dirigenza nerazzurra è pronta ad accontentare le richieste di Conte, e nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare i primi colpi. Secondo Tuttosport, è ormai fatta per Ashley Young e Olivier Giroud, mentre filtra ottimismo per Christian Eriksen. Ma non è finita qui: sul tavolo ci sarebbe anche un quarto nome.

ERIKSEN – “Da giorni la dirigenza nerazzurra ha accelerato su Eriksen, obiettivo primario fra i parametri zero internazionali, dunque per luglio, diventato però una ghiotta opportunità da cogliere subito. Il Tottenham infatti ha aperto alla cessione immediata per non perdere il giocatore a zero (ieri quando è stato sostituito è stato fischiato dai suoi tifosi). La richiesta è di circa 20 milioni, prezzo che l’Inter ha memorizzato a metà novembre quando il ds Ausilio è stato a Londra. La novità delle ultime ore è però che l’Inter avrebbe avuto novi contatti con Martin Schoots, l’agente del danese, trovando l’intesa per un contratto fino al 2024 sulla base di circa 10 milioni di euro. Col sì di Eriksen, l’Inter cercherà uno sconto dal Tottenham o proverà a inserire una contropartita come Vecino, già nel mirino degli inglesi a inizio 2019“.

YOUNG – “Il primo colpo in entrata, comunque, dovrebbe essere Young. Il capitano del Manchester United ieri era in tribuna contro il Norwich, l’addio sembra ormai imminente. Da definire quanto l’Inter dovrà pagare ai Red Devils, ma si tratterà di un conguaglio minimo (all’esterno contratto da 1 anno e mezzo)“.

GIROUD – “Una volta uscito Politano, poi, l’Inter stringerà per Giroud, pure lui ieri in tribuna in Chelsea-Burnley. L’intesa con centravanti francese c’è già (2 anni e mezzo), la distanza con i Blues è minima fra domanda (5 milioni più 1 di bonus) e offerta (4 più 1)“.

KESSIE – “L’Inter vuole monetizzare la cessione di Politano (nel mirino anche del Napoli, la Fiorentina dopo Cutrone potrebbe essere meno interessata), ma se dovesse arrivare il “no” per Vidal, Marotta potrebbe chiedere come contropartita Kessie, giocatore gradito a Conte. Se Vidal esclude Eriksen e viceversa, l’arrivo del danese, con l’uscita di Vecino, potrebbe invece non chiudere le porte a Kessie“.