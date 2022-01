Inter in pole per Bremer: Marotta e Ausilio accelerano, Cairo spera nell’asta

Il difensore brasiliano del Torino è in cima alle preferenze della dirigenza nerazzurra in vista della prossima stagione

L'Inter lavora senza sosta sul mercato: la dirigenza nerazzurra si sta dividendo fra possibili innesti immediati e rinforzi per la prossima stagione, a parametro zero e non. Per quanto riguarda la difesa, uno dei preferiti è Gleison Bremer: il centrale brasiliano del Torino piace da tempo, a maggior ragione se de Vrij dovesse essere sacrificato sull'altare del bilancio in estate. I vertici interisti si sono già mossi, ma il rischio, come scrive Tuttosport, è quello di un'asta: "Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno focalizzato i radar, in prospettiva estiva, sulla ricerca di un difensore centrale e in pole position nelle preferenze nerazzurre è balzato Gleison Bremer che, per caratteristiche (guarda caso) è l'ideale per essere piazzato al centro della difesa a tre, proprio là dove oggi agisce De Vrij".