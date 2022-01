Inter forte su Bremer, intesa con Cairo: “De Vrij, Raiola ha dato assicurazioni”

Se quello tra Bremer e l’Inter non è un matrimonio annunciato, poco ci manca: ma prima sarà necessaria questa cessione

Praticamente chiuso l'affare Onana, ora la dirigenza dell'Inter è al lavoro per sistemare un altro reparto in vista della prossima stagione: quello difensivo. L'obiettivo a zero ora è infatti Matthias Ginter, ma il club nerazzurro non ha intenzione di fermarsi qui. Spiega infatti Calciomercato.com: "Al di là di quella che sarà la risposta che Ginter darà all’Inter, c’è un nome che rimane in vetta alle priorità dei nerazzurri e che non retrocederà per nessun motivo, quello di Gleison Bremer.