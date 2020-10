Inter, salgono a 4 i positivi: oggi l’esito dei tamponi, Conte annulla l’ultimo allenamento

Brutte notizie in casa Inter: dopo le positività al coronavirus riscontrate da Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, l’ultimo giro di tamponi effettuato ad Appiano Gentile ha dato lo stesso esito anche per Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan. Sale così a 4 il numero dei nerazzurri contagiati dal coronavirus, in attesa dei nuovi test cui saranno sottoposti i calciatori e lo staff tecnico nelle prossime ore.

Una situazione preoccupante, che condiziona necessariamente la preparazione del gruppo in vista del derby di settimana prossima. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: “Bastoni è rientrato a Milano ed è in isolamento, Skriniar sarà costretto a restare in patria fino al post derby («Nei prossimi giorni faccio altri test, ci vediamo presto e spacchiamo tutto», ha scritto sui social), Gagliardini e Nainggolan sono nelle rispettive abitazioni a Milano“.

IL PROGRAMMA – “Stamattina sarà noto l’esito del giro di tamponi effettuato ieri, dunque il secondo consecutivo per i giocatori rimasti in Italia. La speranza nerazzurra è che non emergano altre positività, ma è un’eventualità che non si può escludere. Nell’attesa, Conte è stato costretto ad annullare la seduta programmata per ieri pomeriggio. E per oggi – sempre che fili tutto liscio con gli ultimi esami – è previsto l’ennesimo giro di tamponi e una seduta individuale per i sei giocatori rimasti disponibili: i portieri Handanovic, Radu e Padelli, poi Darmian, Ranocchia e Young, per i quali l’Inter ha ottenuto che svolgano l’isolamento fiduciario facendo la spola tra Appiano Gentile e la loro abitazione“.