Non solo Bastoni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Milan Skriniar è risultato positivo al Coronavirus.

Lo slovacco si è sottoposto al test durante il ritiro con la Nazionale, così come Bastoni. Una notizia non buona per Antonio Conte che potrebbe dover fare a meno dei due difensori in vista del derby contro il Milan, in programma tra 10 giorni.