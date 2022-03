Inter, possibile questo ritorno alla base: “Le sue prospettive sono in valutazione”

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter valuta questo rientro dal prestito il prossimo anno

Continua, come riportato, la ricerca da parte dell'Inter di un vice di valore di Marcelo Brozovic. Il club nerazzurro potrebbe però, come spiega il Corriere dello Sport, valutare anche una soluzione interna e giovane, che porta il nome di Lucien Agoumé: "Le sue prospettive dentro l'Inter, però, sono ancora in valutazione. È vero che è uno dei titolari della squadra francese, ma non è nemmeno un regista classico, tanto che in questa stagione ha quasi sempre avuto al fianco un altro mediano. C’è da dire, però, che l’Inter aveva già pensato a lui come vice-Brozovic la scorsa estate, per poi correggere la rotta davanti all’affollamento a centrocampo".