"Nel dettaglio, l’asse del club non pende più verso Oriente come nei primi anni Suning, visti i contratti con sponsor asiatici evaporati un po’ alla volta. Dai 105 milioni del 2018-19 si è scesi a 53 l’anno dopo, poi 47, 16 fino ad azzerarsi. E 62 milioni sono pure stati svalutati perché crediti inesigibili. Questo fondo è americano e come tale guarda primariamente alle potenzialità di crescita in Occidente: attraverso un sistema più sostenibile, l’obiettivo è ridurre il gap evidente di ricavi rispetto alle franchigie di Nba o Nfl", sottolinea Gazzetta.