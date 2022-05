Inter, presa la decisione definitiva su Paredes: “La società ha scelto di…”

Pur essendo a poco più di un anno dalla scadenza e pur non essendoci notizie per un imminente rinnovo, la valutazione è tra i 15 e i 18 milioni

Nelle scorse settimane è uscita con forza la notizia di un interessamento dell'Inter nei confronti di Leandro Paredes , centrocampista in scadenza nel 2023 e che in estate lascerà con ogni probabilità il Psg. E Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha comunicato così la scelta definitiva dei nerazzurri su questo profilo: " L’argentino è un’idea dell’Inter, ma probabilmente i nerazzurri non hanno intenzione di spendere una cifra così importante .

Nel senso che diventa fondamentale avere un vice Brozovic, tuttavia gli esborsi alti sono previsti per altri reparti. Già, perché il Paris Saint-Germain non regalerà il cartellino e non farà sconti infiniti: pur essendo a poco più di un anno dalla scadenza e pur non essendoci notizie per un imminente rinnovo, la valutazione è tra i 15 e i 18 milioni, di sicuro non un cadeau a prezzi di saldo".