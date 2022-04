Inter, fari su Paredes: “Pupillo di Marotta. Quello scambio con Brozovic…”

Il club nerazzurro torna sul centrocampista argentino del PSG: il retroscena e lo scambio saltato con Brozovic

Leandro Paredes non è un nome nuovo sulla lista dei desideri dell'Inter. Il centrocampista argentino ex Roma fu vicino ai nerazzurri già un anno e mezzo fa. Ora, però, la situazione è completamente cambiata: nella testa dell'Inter c'è l'idea di affiancarlo a Brozovic e non di sostituire il croato con il calciatore del PSG.