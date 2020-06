Inter, oggi la presentazione della nuova maglia: ecco quando debutterà. Ultimo anno per Pirelli

L’Inter è pronta a svelare al mondo la nuova maglia perla stagione 2020/21: secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri presenteranno oggi la divisa con le strisce a zig-zag che già da mesi circola sul web.

“L’Inter presenterà oggi la nuova maglia “home” della prossima stagione, ma Handanovic e compagni non dovranno attendere il 2020-21 per indossarla. La divisa infatti sarà “battezzata” in una delle prossime sfide casalinghe, probabilmente in quella contro il Torino che si giocherà al Meazza il 13 luglio (ore 21.45). La prima maglia 2020-21, che naturalmente sarà realizzata dallo sponsor tecnico Nike, avrà un disegno a zig-zag con strisce nere e blu e con i nomi degli sponsor in bianco“.

SPONSOR – “E a proposito di sponsor, confermato che quello principale per il 2020-21 (l’ultimo anno di contratto) sarà ancora la Pirelli. Dal 2021-22 in poi, invece, ci sarà lo storico cambio e il probabile arrivo di un grande marchio cinese: essere di proprietà di un colosso come Suning aiuterà l’Inter a individuare il partner giusto“.