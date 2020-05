Inter, Pirelli si sposta. Tra Evergrande e Samsung occhio al terzo candidato: le cifre

L’Inter prosegue il suo cammino verso l’elite mondiale, malgrado l’inevitabile rallentamento dovuto alla crisi che ci sarà nel post coronavirus. Uno degli obiettivi principali di Suning è quello di rivedere a rialzo, molto a rialzo, le cifre degli sponsor principali. Le caselle occupate attualmente da Nike e Pirelli.

Il contratto con la Pirelli, sottolinea la Gazzetta dello Sport, arrivata dopo altri marchi storici come Misura o Fiorucci, scade nel giugno 2021, ma entro il 2020 Steven proverà a chiudere con il nuovo brand: con tutta probabilità sarà cinese e porterà almeno 25-30 milioni all’anno nelle casse interiste.

Il nuovo ruolo di Pirelli

Il vecchio sponsor non scomparirà ma si sposterà di lato. E’ possibile che diventi il marchio delle divise di allenamento, oggi sponsorizzate Suning, le trattative sono in corso. L’obiettivo del club di viale della Liberazione, che ha chiuso l’ultimo bilancio con 377 milioni di fatturato, è provare ad avvicinare le grandi d’Europa.

Le candidate

L’Inter da Pirelli nella stagione 2018-2019 ha incassato 19,5 milioni: cifra molto importante e cresciuta grazie ai ricchi bonus della qualificazione Champions. Ma Suning vuole arrivare a un fisso di 25-30 milioni (circa tre volte quello di oggi, che è di 10,5 milioni) e per questo motivo da mesi sta lavorando al nuovo contratto, che porta inevitabilmente Cina. I nomi papabili al momento sarebbero tre: Samsung (già sponsor dello Jiangsu), Evergrande e occhio anche ad Alibaba, marchi ricchissimi che hanno partnership di rilievo con il gruppo fondato da Zhang Jindong e che quindi potrebbero essere interessate a entrare in gioco in Serie A e in Champions con l’Inter.