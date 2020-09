Gds – Inter, Candreva: Sampdoria in pressing da 48 ore. Ferrero strapperà il sì se…

Sono giorni importanti per capire il futuro di Antonio Candreva. L’esterno nerazzurro è ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte e dopo 4 stagioni potrebbe lasciare Milano. La squadra che ha espresso molto interesse è la Sampdoria, interesse confermato anche dal presidente Ferrero. Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà analizza così la situazione del giocatore: “Antonio Candreva ha memorizzato di non essere più un nome attendibile nella lista di Conte, farebbe panchina e qualche spezzone. Non gli resta che andare, a meno che non si accontenti di un minutaggio misero. Ha un contratto in scadenza, l’Inter chiede un minimo indennizzo, la Samp è in pressing da 48 ore. Ferrero strapperà il sì se nel frattempo non si materializzassero a sorpresa altri club, difficilmente la Fiorentina che per ora ha Chiesa in organico e non saprebbe dove mettere Candreva”.

(Gazzetta dello Sport)