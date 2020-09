Vanni (Repubblica): “Su Candreva e Ranocchia andrebbe fatto un ragionamento. Tanti tifosi…”

Ospite a Sky Sport 24, il giornalista de La Repubblica, Franco Vanni, commenta le possibili uscite in casa Inter. “Escludendo ulteriori arrivi in fascia destra, l’alternativa ad Hakimi può essere D’Ambrosio e potrebbe anche essere Candreva. Una cosa che vedo è che tanti tifosi sono lì a dire “Candreva e Ranocchia andatevene”. A parte che è una cosa che fa un po’ male, ma poi penso che ci sia anche la giusta aspirazione per chi ha giocato così tanto in una squadra che non si giocava nulla, di dire adesso che la squadra è forte voglio farne parte. È stato così anche per l’Inter del Triplete, c’erano giocatori che dovevano partire, hanno puntato i piedi, sono rimasti e hanno alzato la Coppa dei Campioni come ultimo atto della loro carriera. Per Candreva e Ranocchia questo ragionamento andrebbe fatto, sono esseri umani“.

(Sky Sport)