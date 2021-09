Inter, c’è il primo acquisto del 2022: “Salvo colpi di scena sarà a Milano”

L'Inter è ormai ad un passo dal chiudere il primo acquisto per il prossimo anno: ecco di chi si tratta

L'Inter è ad un passo da André Onana. Il portiere classe '96 andrà infatti a scadenza con l'Ajax il prossimo giugno e il club nerazzurro lo ha scelto come erede di Samir Handanovic. Lo conferma anche Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: "I nerazzurri sono sempre più in pressing su Onana. Il portiere dell’Ajax è in scadenza di contratto e ha rifiutato sia la cessione che il rinnovo come ha anche spiegato il ds Mark Overmars. Se non ci saranno clamorosi colpi di scena l’anno prossimo si trasferirà a Milano".