Inter, prenotato Onana. Nessuna decisione su Handanovic: c’è un’ipotesi. Radu…

La dirigenza nerazzurra sta valutando diverse opzioni per il futuro della porta: prende quota il nome del camerunense

Il nome accostato con più insistenza all'Inter in questo momento è quello di Andre Onana : il portiere camerunense, che deve ancora scontare due dei nove mesi di squalifica per essere risultato positivo al furosemide (medicinale prescritto alla moglie), va in scadenza di contratto con l'Ajax a giugno, e non ha alcuna intenzione di rinnovare. La dirigenza nerazzurra ha fiutato l'affare e, secondo il Corriere dello Sport, ha già bloccato il giocatore in vista della prossima stagione, a prescindere da quello che sarà il futuro di Samir Handanovic: "Domenica alla ripresa sarà ancora più motivato: difficile che uno come Samir "cicchi" due partite di fila. Lo dice la storia delle sue dieci stagioni con la maglia nerazzurra. Una storia che non è ancora finita nonostante per il 2022-23 i dirigenti abbiano "prenotato" Onana".

"Anche se Radu ha dato ottimi segnali nel precampionato, la titolarità del capitano nessuno la mette in dubbio. Per quel che riguarda il futuro, invece, il discorso è più complicato e legato al rendimento in questo 2021-22. La prossima estate Handanovic compirà 38 anni e, se non firmerà il rinnovo nei prossimi mesi, sarà libero. In viale della Liberazione una decisione sul suo futuro non è stata presa e non sarà imminente: è considerato un uomo... Inter dalla testa ai piedi e l'arrivo di un portiere in teoria titolare non escluderà un rinnovo per avere due estremi difensori di livello. Soprattutto se a sbarcare alla Pinetina fosse il camerunese Onana, che ha ripreso da pochi giorni ad allenarsi e che deve ancora scontare due dei nove mesi di squalifica. Ergo, se non giocherà più nell'Ajax, la prossima stagione il camerunese avrà bisogno di ritrovare il ritmo partita. E in tal caso avere anche Handanovic sarebbe una bella garanzia".