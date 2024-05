“Allarme Toro”, si legge sul Corriere dello Sport in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Ieri sono arrivate le parole dell’agente, oggi il quotidiano fa il punto sulla situazione. Nei piani di Oaktree, infatti, “anche il monte ingaggi necessiterà di una “cura” particolare. Quello attuale, infatti, è considerato elevato. Ciò significa che non potrà essere alzato in maniera significativa. Anzi, si dovrà lavorare per abbassarlo. Nell’immediato, però, non si potrà venire meno ai discorsi già abbondantemente avviati per i rinnovi di Barella e di Lautaro. E, allo stesso tempo, allungamento del contratto di Inzaghi comporterà un aumento dei suoi emolumenti. Tuttavia, oltre certi numeri, non si potrà andare.