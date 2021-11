Inter-Napoli, ieri Inzaghi ha provato Lautaro-Correa: “Ma c’è questa sensazione”

Prove di attacco. Ieri, infatti, Inzaghi ha testato la coppia Lautaro-Correa. Si capirà soltanto tra oggi e la rifinitura di domani

Una partita molto delicata che può decidere le sorti di una stagione. Domani l'Inter al Meazza ospita il Napoli in un vero e proprio spareggio per lo scudetto. Ecco perché Simone Inzaghi, come si legge sul Corriere dello Sport, sta valutando le migliori scelte per mettere in difficoltà gli azzurri: "Ieri Inzaghi ha testato la coppia Lautaro-Correa. Si capirà soltanto tra oggi e la rifinitura di domani, però, se il tandem argentino possa davvero essere la scelta per il match con il Napoli. La sensazione, infatti, è che Dzeko continui a avere un'incollatura di vantaggio. E potrebbe “retrocedere” solo se desse sufficienti garanzie di tenuta sul doppio impegno.