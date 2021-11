Dzeko part time, tentazione argentina per Inzaghi. Lautaro-Correa per sfidare Spalletti

Il tecnico dell'Inter potrebbe lasciare inizialmente a riposo il bosniaco anche in vista della Champions e scegliere i due argentini

Andrea Della Sala

Dopo la sosta per le Nazionali, riparte la Serie A e il campionato dell'Inter ricomincia dal big match contro il Napoli di Spalletti. Simone Inzaghi non ha ricevuto belle notizie dalla pausa: De Vrij e Sanchez out due settimane, qualche acciacco per Bastoni, Barella e Dzeko. Il tecnico sta valutando la formazione migliore per la doppia sfida Napoli-Shakhtar.

"Il ragionamento è intorno a Edin Dzeko e non è il primo allenamento svolto in gruppo ad Appiano – proprio ieri – a dover ingannare. Chiamatela possibilità, tentazione, per certi versi curiosità. Di sicuro è una valutazione: con il Napoli a partire titolari potrebbero essere Lautaro e Correa, con il bosniaco in panchina pronto a subentrare", si legge su La Gazzetta dello Sport. "È una traccia di lavoro, una possibilità concreta che esiste – è bene chiarire — solo perché mercoledì in calendario c’è Inter-Shakhtar, una partita che per la società nerazzurra vale soldi, oltre che prestigio. Inzaghi sfrutterà sia l’allenamento di oggi sia quello di domani per farsi un’idea approfondita. Dzeko arriva da dieci giorni in cui è stato praticamente fermo, ha saltato gli impegni con la Bosnia. Per l’attaccante giusto un paio di sedute individuali prima del rientro in gruppo di ieri. È tecnicamente recuperato, non è di questo che si discute, non è in ballo un discorso di convocazione. La valutazione di Inzaghi è esclusivamente sul minutaggio che Dzeko ha nelle gambe".

"Il dubbio allora è: meglio farlo partire subito, per poi spendere una sostituzione a tempo debito, oppure tenerlo come carta di riserva per il secondo tempo? Non solo. Perché il ragionamento è complessivo. E tiene dentro anche Lautaro e Correa: ieri i due argentini si sono affacciati ad Appiano, per loro solo un prevedibile lavoro di scarico. Oggi Inzaghi avrà davanti agli occhi per la prima volta la squadra al completo e dunque capirà meglio: è evidente che per rinunciare a Dzeko dall’inizio per forza di cose i due argentini debbano dare le massime garanzie. Di sicuro, non hanno giocato troppo in nazionale: 100 minuti il Toro, 80 il Tucu, impiego quasi equamente diviso", aggiunge il quotidiano.