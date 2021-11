Inter, ecco quanti soldi frutterebbe il passaggio agli ottavi di Champions League

Il Corriere dello Sport illustra il valore economico che avrebbe il passaggio del turno in casa Inter in Champions League

90 minuti per provare a fare quello che negli ultimi tre anni non è mai riuscito all'Inter: staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. E' questo l'unico obiettivo nella testa della banda Inzaghi, che stasera ospita al Meazza lo Shakhtar di De Zerbi. Scrive il Corriere dello Sport: "Inzaghi può centrare l'obiettivo con un turno d'anticipo e andare al Bernabeu sognando addirittura il primo posto nel girone. Un simile piazzamento darebbe una mano nel sorteggio del 13 dicembre e consentirebbe di avere il match di ritorno degli ottavi in casa, ma proseguire la corsa in Champions frutterà comunque tanti soldi. Quanti? Circa 20 milioni considerato il premio in arrivo dalla Uefa (9,6), l'aumento del market pool, l'incasso al Meazza per la partita interna e i bonus degli sponsor. Tanti soldi per un'Inter che, pur non avendo problemi di liquidità e apprestandosi a concludere con Goldman Sachs il rifinanziamento del bond, avrà in rosso anche il prossimo bilancio".