Inter, Fitch Ratings: “Nessun declassamento per il rating del bond”

FR ha confermato il rating del bond di Inter Media and Communication S.p.A. a “BB-” e lo ha rimosso da Rating Watch Negative (RWN). Confermato outlook negativo.

Fitch spiega che questo è accaduto dopo l'ultimo prestito arrivato a Suning da Oaktree. "La rimozione del rating da RWN segue la ricezione da parte di FC Internazionale Milano SpA (Inter Milan) di un prestito soci, che risolve i rischi di liquidità del club. Questa transazione è finanziata attraverso i proventi di un pacchetto di finanziamento degli azionisti, che non rientra nell'ambito della nostra analisi di rating. Il prestito degli azionisti è stato iniettato nel club in modo simile a prima, poiché il club ha storicamente ricevuto un forte sostegno dai suoi azionisti", si legge sul sito.

"La rimozione del Rating Watch Negative riflette la stabilizzazione del profilo del flusso di cassa dell'Inter nonostante la continuazione di alti stipendi dei giocatori e lo stress delle entrate a causa del coronavirus. Il club è ora in grado di adempiere ai propri obblighi nei prossimi anni, ma si prevede che continuerà a essere negativo per il free cash flow (FCF)", viene spiegato.

Fitch ha fatto un'analisi finanziaria rispetto al futuro: "Abbiamo rivisitato le nostre ipotesi per riflettere le ultime prestazioni finanziarie e in campo, comprese le ipotesi sugli stipendi dei giocatori. Questi rimarranno probabilmente elevati a breve termine, nonostante l'intenzione della direzione di ridurre i salari a una quota sostenibile delle entrate. Abbiamo anche aggiornato le previsioni sulle entrate dei media per riflettere gli accordi sui diritti tv sottoscritti di recente da Inter Media per il prossimo triennio. Abbiamo ulteriormente aggiornato i nostri casi con la raccolta di denaro da sponsorizzazioni asiatiche. Le nostre aspettative sulla partecipazione dei tifosi allo stadio rimangono invariate, con la piena partecipazione allo stadio solo entro il 2024".