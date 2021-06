Forbes – Crisi Suning: salvare Evergrande è costato 3 miliardi. Inter? Ecco il futuro probabile

Dalla Cina rimbalzano, tramite la nota rivista economica, analisi economiche sul momento che sta vivendo il gruppo a capo del club nerazzurro

Eva A. Provenzano

Da martedì 15 il titolo di Suning è stato sospeso alla Borsa di Shenzhen. È successo dopo che il tribunale di Pechino ha ordinato il sequestro del 5,8% del capitale detenuto da Zhang– il cui patrimonio è stimato da Forbesin 6,6 miliardi di dollari – a garanzia dei creditori. Proprio il giornale italiano ha parlato della crisi della Cina riprendendo quanto ha scritto in Cina Caixin, la più autorevole rivista finanziaria cinese, che ha dedicato ai proprietari dell'Inter la copertina.

Quando il titolo è stato sospeso aveva perso il 10% in borsa. "Non è bastato cedere una parte del gruppo a due finanziarie pubbliche per 2,3 miliardi di dollari (ma a un prezzo inferiore del 70% rispetto ai prezzi del 2015) per mettere in sicurezza la casa madre, che entro l’anno dovrà far fronte a scadenze per 2,45 miliardi. La punta di un iceberg da oltre 6,6 miliardi, di cui due terzi in obbligazioni a breve, su un’esposizione complessiva per 30 miliardi", si legge.

Così sono iniziate le difficoltà del gruppo cinese a partire da PPTV. Ma ovviamente l'attenzione è rivolta all'Inter. "Non sarà facile far fronte alle pressioni dei mercati finanziari", si legge su Forbes riferendosi alle rassicurazioni date dagli Zhang al sindaco Sala.

La situazione dell'Inter

Quindi viene fatto una sintesi della situazione economica dell'Inter: "Il prestito da 275 milioni elargito dal fondo Oaktree (noto per lucrare alti interessi da debitori a rischio; in questo caso, il 9% annuo, pari a 72 milioni nel triennio) è servito a coprire le esigenze più immediate, i buchi contabili del recente passato. Tra tre anni saranno necessari 340 milioni circa, tra capitale e interessi, per evitare di cedere il 68% dell’Inter detenuto da Great Horizon (interamente a garanzia del debito). Ma gli esami non finiscono qui: entro dicembre 2022 l’Inter dovrà far fronte a due bond da 375 milioni totali. In tutto, almeno 700 milioni che difficilmente potranno uscire dalla casa madre cinese".

Cosa succederà all'Inter

Forbes prevede quindi quale potrebbe essere la situazione dell'Inter: "Possibile, se non probabile, lo scenario B: Inter in vendita per una cifra attorno agli 800 milioni (comprensivi dei debiti), passando da OakTree secondo lo schema Elliott/Milan. Difficile, salvo l’ennesimo miracolo dell’ad Beppe Marotta, conciliare questa strategia con il rafforzamento della squadra", scrive la rivista economica nella sua versione italiana.

Le cause della crisi

Le spiegazioni che arrivano dalla Cina, riportate da Forbes, parlano di una grave crisi di liquidità. Con l'avanzata di internet che ha azzerato la rete di vendita del mercato in Cina e l'azienda non è riuscita a trovare modo di fare concorrenza ad Alibaba e dei competitor della rete. Tra l'altro Alibabaha acquisito una quota del gruppo cinese. Zhang di fronte alle difficoltà non ha tagliato i costi ma è andato a diversificare i suoi investimenti, non solo nelle sport ma ha investito sulle quote di China Unicorn e su Carrefour Cina e una rete di investimenti fatti anche su controllate. "Quel che è peggio, però, è che, una volta prosciugate le casse, ha cercato di far squadra con i vecchi amici, magari contando su un occhio benevolo da parte di Xi, il presidente tifoso", scrive Forbes.

Salvare Evergrande è costato 3 miliardi

Quando il proprietario di Evergrande è finito in guai economici sono state fatte indagini da parte delle autorità cinesi che stanno rivelando una realtà fatta di prestiti 'tra amici'. Questo scrive a proposito Forbes:

Le indagini hanno permesso di scoprire che gli investitori altro non erano che parenti o soci d’affari del boss, prima fra tutte la moglie di un proprietario di case da gioco di Macao. Messo alle strette, il patron di Evergrande ha fatto appello a un gruppo di investitori, tra cui Suning, per investire in Hengda, garantendo forti dividendi. Evergrande ha raccolto 130 miliardi di yuan (circa 16,65 miliardi di euro) con la promessa che, nel caso in cui l’affare non si fosse materializzato, gli investimenti sarebbero stati ripagati entro marzo 2021. Cosa che non è avvenuta, complice il veto della Borsa a quotare la società immobiliare. Zhang è rimasto con il cerino in mano, cioè con quasi 3 miliardi di cambiali".

A Suning restano come possibilità la cessione della catena logistica o lo sfruttamento del mondo online che è stata la causa della crisi del gruppo. "La stessa piattaforma di e-commerce di Suning ha annunciato partnership con oltre cento costruttori per l’offerta online di circa cinquecento case, messe in vendita con sconti tra il 30% e il 50%. Magari Zhang convincerà Lukaku a farsi pagare con bilocali a Shanghai o Suzhou", conclude Forbes.

(Fonte: forbes.it)