Corsera – Inter, out Bastoni col Real: conferma Dimarco. Ecco quando torna Sensi

Mercoledì in Champions contro il Real Madrid non ci saranno né il centrocampista e né il difensore

Non c'è pace per Stefano Sensi . Contro la Sampdoria il centrocampista nerazzurro è stato vittima dell'ennesimo infortunio che in questo ultimo anno e mezzo lo ha costretto a saltare molte partite. Entrato nel secondo tempo, il giocatore era già zoppicante dopo due minuti per uno scontro con Yoshida.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, "per il problema al ginocchio ne avrà per un mesetto, ad andar bene. Mercoledì in Champions contro il Real Madrid non ci saranno né lui né Bastoni, in difesa potrebbe ricominciare Dimarco, riservista e eroe per caso, autore di una rete capolavoro, una punizione all’incrocio degna di Messi. Ha aperto il match, dopo un’ora è uscito con i crampi, dovuti forse alla tensione".