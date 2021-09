Sensi, oggi la verità: lesione al collaterale? C’è una speranza. E i tempi…

Nel corso della gara di Marassi, il centrocampista dell'Inter è stato vittima dell'ennesimo infortunio

Continua il calvario di Stefano Sensi . Nel corso della gara contro la Sampdoria, il centrocampista, in un contrasto con Yoshida, ha avvertito una forte fitta al ginocchio destro. Il giocatore dell'Inter ha provato a rimanere in campo, ma alla fine ha dovuto gettare la spugna. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport , la prima diagnosi parla di distorsione al ginocchio con probabile interessamento del legamento collaterale.

"Sensi, che da alcune inquadrature sembrava avere le lacrime agli occhi in un mix di rabbia e dolore, stamani si sottoporrà a esami strumentali per capire l'entità del danno. La speranza è che non si tratti di una rottura del legamento, ma di uno stiramento. Se così fosse, come accaduto a luglio a Gagliardini, servirebbero dalle 4 alle 6 settimane per il recupero. Quando il pullman nerazzurro è rientrato ieri pomeriggio a Milano, lui è sceso zoppicando vistosamente e con la faccia scura. Oggi la verità".