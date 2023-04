Inter, rinnovi in ballo: “De Vrij-Dzeko, lo scenario. Bastoni in partenza se…”

Ci sono diverse questioni aperte in casa Inter legati ai rinnovi di contratto di alcuni calciatori. Ovviamente la qualificazione in Champions League sarà fondamentale per poter prolungare i contratti di alcuni big come Alessandro Bastoni, che sta trattando in questi giorni con la società: "Il fatto che abbia ancora un anno di contratto è un vantaggio - spiega il Corriere dello Sport -, nel senso che, volendo, si può “tirare” fino a quando lo scenario sarà più chiaro e definito. D’altra parte, però, senza un posto nella prossima Champions, il centrale diventerebbe uno dei più forti candidati alla partenza. Ed, evidentemente, nel caso, non sarebbe l’unico ad essere sacrificato.