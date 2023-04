Inter chiara: “Cori e insulti razzisti a Lukaku”. E la società fa sapere che…

E' finita nel peggiore dei modi la sfida di Coppa Italia di ieri sera tra Juventus e Inter. Tra insulti razzisti e maxi rissa finale, le due squadre, uscite dal campo con un pareggio, si risfideranno per la gara di ritorno il 26 aprile a San Siro. Intanto, però, come fa sapere il Corriere dello Sport, l'Inter è furiosa per quanto accaduto nei confronti di Romelu Lukaku: "Se, in campionato, la furia nerazzurra si era scatenata per il fallo di mano non ravvisato nell’azione del gol vittoria di Kostic, stavolta le proteste nascono dall’espulsione di Lukaku, che ha rimediato il secondo giallo per la sua esultanza dopo aver trasformato il rigore. «Festeggia così», è il messaggio diffuso dall’Inter nel dopo-gara.