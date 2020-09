Sky – Pinamonti, accordo Inter-Genoa: la formula. Il nodo è il rinnovo

L’accordo tra i club c’è. L’Inter ha deciso di riprendere il controllo del cartellino di Andrea Pinamonti. Mino Raiola, all’uscita dall’incontro che c’è stato nella sede nerazzurra, ha spiegato però che manca l’accordo con il giocatore. A Skysport hanno sottolineato: “Un anno fa il club interista aveva scelto di cedere a titolo definitivo il calciatore anche per una questione di bilancio con la promessa che quest’anno lo avrebbe riacquistato. Sull’accordo tra Genoa e Inter non ci sono dubbi e la formula potrebbe essere prestito con obbligo di riscatto. Il nodo è con l’attaccante che avrebbe solo un anno di contratto con il club interista al rientro. C’è da rinnovare il contratto e non sarà semplicissimo. C’è da capire se il calciatore poi resterà nella rosa dell’Inter”.

