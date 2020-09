VIDEO FCIN1908 / Raiola: “Pinamonti? L’Inter non ci fa un favore, qui per un accordo. E’ il futuro dell’Italia”

Mino Raiola, uscito dalla sede dell’Inter, ha commentato, tra gli altri con Fcinter1908, il futuro di Andrea Pinamonti: “Penso che Inter e Genoa un accordo lo hanno trovato, adesso manca quello più importante, trovare un accordo con noi. Io non so se stanno cercando una soluzione definitiva o se stanno cercando la soluzione giusta per il momento. Per me è un giocatore molto valido, Andrea è una della punte della Nazionale del futuro e il mercato dice così perché sono arrivate tante proposte per lui, anche dall’estero. Non è che l’Inter ci sta facendo un piacere o noi stiamo facendo un piacere all’Inter, stiamo parlando di un giocatore vero. La Juve? Si dice il peccato ma non il peccatore. De Vrij? Penso che tra Stefan e l’Inter con calma ci sarà futuro”.