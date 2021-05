Inter rilevante anche in Cina. E Zhang trova la soluzione: “Affare in dirittura”

Le ultime dal Corriere dello Sport sul futuro societario dell'Inter: l'operazione risolutiva è ormai in dirittura d'arrivo

La lettera di ieri di Jindong Zhang al mondo Inter dopo la vittoria dello scudetto è stata sicuramente un'ottima notizia, considerando come il patron di Suning non si sia fermato ai complimenti ma abbia scritto frasi davvero importanti. Il Corriere dello Sport interpreta così il discorso del chairman: "Significa, evidentemente, che l’Inter continua ad essere ritenuta un’attività rilevante anche in Cina . Era stato lo stesso Zhang sr., poco più di due mesi fa, ad annunciare la dismissione delle attività non rilevanti o funzionali al core business di Suning.

E, alla luce del trattamento riservato al Jiangsu, fresco vincitore della Chinese Super League e, di fatto cancellato, l’idea prevalente era che il club nerazzurro fosse destinato ad uscire dalla galassia del gruppo di Nanchino. Invece, l’unica vera proposta avanzata per rilevare l’Inter, formulata da Bc Partners, è stata respinta perché ritenuta troppo bassa. E ad un certo punto sono finiti in stand-by anche i discorsi con Pif, ovvero il fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

Dunque, alla holding lussemburghese di Suning, Great Horizon, finiranno tra i 250 e i 270 milioni di euro, con in pegno le azioni dell’Inter e ad un tasso particolarmente elevato (ma non poteva essere altrimenti), pari al 9%. Parte di quel denaro finirà nei forzieri dell’Inter, in modo da permettere il saldo di tutte le pendenze e scadenze fino al termine della stagione, e parte verrà utilizzata per rilevare il 31% del club in mano a LionRock. E’ già scattata, nel frattempo, la ricerca di un socio disposto ad acquistare quella stessa quota di minoranza", si legge.