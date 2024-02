"Approcciamo a tutte le partite nella stessa maniera. A volte si riesce, a volte no. C'è sempre un avversario di fronte e quindi a volte si fa difficile. Cerchiamo di fare sempre lo stesso lavoro. Andiamo a prendere alti gli avversari e recuperare il pallone alti per creare più occasioni da gol. Ti fa avere più opportunità per segnare e vincere le partite".

Sulla classifica marcatori:

"Ho alzato la coppa a Riyad ed è stato un momento bellissimo. Me lo porterò per sempre. Adesso abbiamo un obiettivo molto importante davanti. Dobbiamo continuare su questa strada, umili come stiamo facendo e lavorando ogni giorno per migliorare. Dobbiamo essere tutti pronti, come stasera".

Lo scudetto dipende dall'Inter:

"Padroni del vostro destino? Sì, è sempre così. Abbiamo lavorato sempre col mister tantissimo sulla maturità. L'abbiamo trovata. Ora scendiamo in campo con consapevolezza della forza che abbiamo come squadra e cerchiamo di dimostrarlo ogni partita".

Sulla Champions e la consapevolezza:

"Con la forza che ha questo gruppo. Sono arrivati giocatori nuovi ma tutti si sono messi a disposizione, a lavorare ogni giorno per prendersi il posto. La scelta è del mister. Noi lavoriamo per portare in alto l'Inter e gli obiettivi sono questi, la Champions e il campionato".

Rinnovo?

"Siamo sulla strada giusta, mancano i dettagli. Non è facile. Non c'è fretta, sono tranquillo".

