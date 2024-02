"Proprio la gara di martedì in Europa in qualche modo condiziona le scelte di Inzaghi per il match di domani sera. Il tecnico ha in testa cambi in ogni reparto: in difesa, oltre a De Vrij al posto dell'infortunato Acerbi, Bisseck spinge per una maglia al posto di Pavard. In fascia Dumfries giocherà a destra, Carlos Augusto può far rifiatare Dimarco a sinistra. In mezzo può trovare un posto dall'inizio Klaassen: l'olandese, elogiato negli ultimi tempi da Inzaghi, partì dall'inizio anche nella gara d'andata, stavolta può riposare Mkhitaryan. Rotazioni previste anche in attacco: almeno uno tra Thuram e Lautaro può partire dalla panchina. Influenza per Audero, che ieri non ha partecipato all'allenamento. Testa al campionato, si è raccomandato Inzaghi, che in questi giorni si soffermato molto sull'aspetto psicologico: obiettivo +10 sulla Juventus", scrive il quotidiano.