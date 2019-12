Inter, San Siro fa la voce grossa. Meazza mai così pieno dal 2000, Conte punta al primato

L’Inter ha sempre una carta vincente quando gioca a San Siro: i suoi tifosi. I sostenitori nerazzurri, infatti, non hanno mai fatto mancare il loro apporto e si registrano numeri da record.

“Il San Siro nerazzurro quest’anno ha sempre fatto la voce grossa. Dalla campagna abbonamenti chiusa a giugno con 37.500 tessere polverizzate ai pienoni in serie che hanno fatto ancora una volta del tifo dell’Inter il più presente in Serie A. L’effetto Conte è servito all’inizio e poi è toccato alle vittorie tenere altissima la fiducia attorno alla squadra. La media-spettatori nelle prime 8 giornate è stata la più alta degli ultimi 20 anni: 64.473 biglietti staccati, con il picco della sfida persa contro la Juve (75.923) e all’opposto il match infrasettimanale con la Lazio arrivato solo a 56.175. Numeri importantissimi, che oggi contro il Genoa dell’ex Thiago Motta saranno confermati. Le previsioni parlano di quota 60mila e toccando almeno i 59 mila tondi tondi l’Inter confermerebbe una prima parte del 2019/2020 da record. La media di 63.864 spettatori, infatti, diventerebbe la più alta in campionato dalla stagione 1999-2000, quella con Marcello Lippi in panchina e Bobo Vieri capocannoniere nerazzurro con 13 gol, chiusa a quota 63.796”, analizza La Gazzetta dello Sport.

“Ma a guardare l’andamento del pubblico del Meazza (che è anche secondo grazie ai 53.917 spettatori di media del Milan) non c’è più da sorprendersi. Gli ultimi anni, infatti, sono stati un crescendo continuo. La prima stagione con Luciano Spalletti, chiusa con la Champions conquistata all’ultimo respiro contro la Lazio, è arrivata a oltre 57mila tifosi di media a partita; l’anno scorso si è saliti addirittura a 61.423, superando la soglia dei 60mila per la prima volta dal 2002-2003. Adesso ecco un altro balzo, senza contare che per ragioni di sicurezza sono chiusi da inizio stagione 6 settori del terzo anello, con la perdita di 2.350 posti complessivi. L’effetto Conte e l’Inter ad altezza primato sono stati accompagnati anche dal successone europeo. La sfortunata Inter-Barcellona, giocata a San Siro martedì 10 dicembre, è diventata la partita italiana più ricca di sempre: i 71.818 spettatori hanno portato nelle casse di viale della Liberazione la bellezza di 7,8 milioni, superando il precedente record fissato sempre dall’Inter a ottobre, nel match di campionato contro la Juve, con 6,6 milioni di incasso. Insomma, lo scudetto del tifo è sempre dell’Inter”, aggiunge il quotidiano.