Bellinazzo: “San Siro? Il Comune vuole più verde e due impianti, ma vedo incoerenza perché…”

Inter e Milan continuano le discussione con il Comune di Milano per il nuovo stadio. Le parti in causa non hanno ancora trovato un punto d’incontro, dell’argomento ha parlato su Twitter anche il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo:

“Il vero tema del progetto San Siro sono le volumetrie di costruzione. Dal ’90 gli interventi urbanistici che hanno rinnovato la città hanno in media indici doppi rispetto a ciò che si concede a Inter e Milan. Vedo incoerenza tra richiesta di più verde e 2 impianti”.