Repubblica – Inter-Sassuolo a rischio. Senza Handanovic 2 dubbi: ASL e capitano

Il quotidiano Repubblica rivela le ultime indiscrezioni in casa Inter dopo la positività di Handanovic e in vista della sfida col Sassuolo

L' Inter deve fare i conti con l'assenza del suo portiere e capitano Samir Handanovic in vista della sfida contro il Sassuolo . Il numero uno nerazzurro è risultato positivo ieri dopo un malessere . "Un’assenza che potrebbe pesare sulla corsa scudetto: sabato a San Siro contro il Sassuolo toccherà a Radu, a cui Antonio Conte non ha fatto giocare da titolare nemmeno la Coppa Italia" scrive il quotidiano Repubblica.

Ora ci sono due dubbi da sciogliere: "Il primo: chi prenderà la fascia di capitano nella squadra di Conte a San Siro? I tifosi nel web spingono per Barella o Skriniar, ma è probabile che sarà Brozovic. Il secondo: in vista della pausa per le nazionali, come si comporterà la Asl di Milano? Nelle pause dello scorso autunno, nonostante diverse positività, lasciò partire i giocatori. Ora è da capire se ci sia rischio di cluster".