Inter, Radu al posto di Handanovic? CdS: “Scelta tutt’altro che scontata”

Dopo la positività di Handanovic, l'Inter si ritrova senza il suo capitano, senza il suo portiere e senza un uomo fondamentale

"Sulla carta il secondo dello sloveno sarebbe Radu. Non è il caso di dare la scelta per scontata, però. Per lo meno, sia il rumeno sia Padelli hanno già avuto il Covid e saranno entrambi a disposizione. Evidentemente, si tratta di capire chi, tra i due, sia più pronto per essere gettato in campo. Entrambi, infatti, non giocano da più di un anno. L'ultima apparizione per Radu il 9 gennaio 2020, in Genoa-Torino, ottavi di Coppa Italia; ultima presenza per Padelli il 16 febbraio 2020, in Udinese-Inter".