Inter-Sassuolo Primavera, pagelle: Curatolo almeno ci prova, Carboni arrugginito

Le pagelle di Fcinter1908: altra prestazione da dimenticare per i nerazzurri, ancora senza vittorie in campionato

Fabio Alampi

Prosegue il momento difficilissimo dell'Inter Primavera, che perde anche contro il Sassuolo e rimane ferma al penultimo posto in classifica, senza vittorie dopo 8 giornate di campionato.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Sassuolo Primavera:

Botis 5,5 Poco lavoro da sbrigare, poi l'errore in uscita che porta al gol del Sassuolo.

Guercio 5,5 Qualche buona chiusura, ma il timore di sbagliare c'è e si vede.

Fontanarosa 5,5 Sbavature non da lui, viene coinvolto nel grigiore collettivo.

Stabile 5 In difficoltà quando puntato in velocità, lascia i suoi in 9 nel recupero.

Zanotti 5,5 Gli manca brillanteza, prova a restare a galla con l'esperienza, ma non basta. (dal 39' st Martini sv)

Kamate 5 Gioca da mezz'ala a piede invertito, gira a vuoto per il campo senza trovare la posizione giusta. (dal 21' st Andersen 5 Un gol annullato e un'espulsione)

Grygar 5,5 Scelto come regista, non riesce a dettare i tempi della manovra. Si fa apprezzare di più in fase di contenimento.

Di Maggio 5,5 Prova qualche giocata, ma non si inserisce come dovrebbe a ridosso degli attaccanti. Fatica come il resto dei compagni (dal 39' st Zefi sv)

Pelamatti 5 Tanti, troppi errori al momento del cross, non approfitta degli spazi che il Sassuolo gli concede.

Carboni 5,5 Torna a giocare con la Primavera a un mese dall'ultima volta, ed è comprensibilmente arrugginito. (dal 21' st Esposito 5,5 Nessuna occasione per mettersi in mostra)

Curatolo 6 Si danna l'anima rincorrendo qualsiasi avversario, solo la traversa gli nega il gol. (dal 31' st Zuberek sv)

Chivu 5 Altra prestazione senza gioco, senza personalità, senza idee. Squadra in confusione, ragazzi sfiduciati: il risultato non conta, ma non è così che cresceranno.