Primavera, Inter-Sassuolo 0-1 risultato finale: tunnel senza fine per i nerazzurri

Quinta sconfitta per i ragazzi di Chivu, che chiudono in 9 per le espulsioni di Andersen e Stabile: decide il gol di Cannavaro

Tunnel senza fine per l'Inter di Cristian Chivu, che perde anche contro il Sassuolo e rimane penultima in classifica, con solo 3 punti conquistati nelle prime 8 giornate di campionato e ancora a secco di vittorie. Momento difficilissimo per la Primavera nerazzurra, che non riesce a trovare una soluzione ai tanti problemi emersi in questo inizio di stagione. Contro gli emiliani non basta il ritorno di Carboni, schierato al fianco di Curatolo nel nuovo 3-5-2 varato a Barcellona. Partita dai ritmi bassi, con pochissime emozioni: decide il gol di Cannavaro nel finale, i ragazzi di Chivu chiudono in 9 per le espulsioni di Andersen e di Stabile.