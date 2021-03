Inter, scatto da primato: le gare dei due gironi a confronto. Un numero dice tutto

Nelle prime sette giornate di campionato la squadra nerazzurra aveva raccolto 12 punti. Ne ha fatti 21 nelle ultime sette

È la prova che Conte ha cercato e trovato un equilibrio che oggi gli permette di segnare subendo pochissimo e portare così in salvo pure le partite complicate, come quella contro l'Atalanta. Ovviamente la gara vinta contenendo l'avversario è costato all'Inter critiche immeritate. Ma l'allenatore nerazzurro e i suoi guardano avanti. Un giorno di riposo e poi si preparerà la sfida contro il Torino. E il mister ha già avvisato i suoi soldati. Ci sono delle difficoltà insite in ogni partita: "Il Toro sta lottando per salvarsi e il Sassuolo sa mettere in difficoltà qualsiasi avversario". Vietato abbassare la guardia.