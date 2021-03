Conte: “Scudetto in tasca? Veramente ho solo 40 euro”. Poi torna indietro per due nomi

L'allenatore ha riso per una domanda che gli avevano fatto ai microfoni di Skysport e lì ha ringraziato i suoi uomini in panchina

Quando gli hanno chiesto se in tasca poteva già trovare un pezzo di scudetto, Conte ha risposto con un battuta: « Se mi guardo in tasca trovo solo 40 euro adesso. Perché le ho date per fare benzina e mi sono rimaste solo 40 euro. Se devo essere sincero».

Gli è venuto da ridere. E c'era da ridere. Perché tre punti in una gara tostissima sono arrivati comunque. E poco importa come, se valgono un bel più sei in classifica. Alla fine una risata gli è venuta di cuore. Anche perché di tensione ce n'era stata abbastanza in campo. Partita sofferta, lui ammonito dopo 11 minuti perché dalla panchina ha urlato di tutto, ai suoi e non solo. Il sospiro di sollievo lo aveva tirato al 93esimo quando Darmian ha conquistato un fallo laterale, che se gli fosse passato davanti in quel momento pure lui avrebbe fatto la fine di Hakimi. Nessuno schiaffone questa volta, ma ha tirato un urlo liberatorio che si è sentito fino in Piazza Duomo. Valeva tre punti il fallo laterale conquistato dal marocchino contro il Parma.