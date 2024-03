Anche il Corriere dello Sport questa mattina rilancia l'esclusiva di FCIN1908.it su Betsson . Focus in particolare sulle cifre che l'Inter può incassare al termine della stagione, tra campo, sponsor e non soltanto: "Jackpot scudetto. Conquistando il tricolore, la quota di diritti tv che finirà nelle casse di viale Liberazione toccherà i 100 milioni. Si tratta di uno dei numeri emersi dalla semestrale di Inter Media Communcation, ovvero la società dove confluiscono tutti i ricavi commerciali del club nerazzurro. Per quella voce, l’incremento rispetto ad un anno fa sarebbe di ben 13 milioni.

In crescita anche i ricavi da sponsor: ad oggi la quota è di 76 milioni, superiore di 23 rispetto al 2022/23, grazie al rinnovo con Nike e al contratto annuale con Paramount. L’accordo, comunque, non verrà rinnovato, visto che pare vicina alla conclusione la trattativa con Betsson Group, colosso svedese delle scommesse, disposto a garantire 30 milioni più bonus per ciascuna delle prossime 5 stagioni per mettere uno dei propri marchi sulle maglie nerazzurre. Complessivamente, al 31 dicembre gli introiti di Inter Media Communication sono saliti da 133 a 164 milioni. Nessuna nuova, invece, in merito al prestito di Oaktree. Alcuni investitori hanno chiesto un aggiornamento, ma è stato risposto loro che il tema non è di pertinenza del club, bensì della proprietà", si legge.