Inter, con il Monza deve arrivare il primo segnale di svolta. E tra una settimana…

Archiviata la vittoria di Champions in casa del Benfica, l'Inter è attesa dalla gara di campionato contro il Monza. I nerazzurri hanno ottenuto un punto in quattro gare ed è chiaro che contro la squadra di Palladino sarà vietato sbagliare. "Con il Monza deve arrivare il primo segnale di svolta. E, tra una settimana, è atteso pure il secondo, visto che è in calendario la trasferta di Empoli", sottolinea il Corriere dello Sport.