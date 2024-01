Inter, Sensi in partenza per Leicester dopo l’ultimo via libera: le cifre finali

Stefano Sensi è pronto a dire addio all'Inter 6 mesi prima della naturale scadenza del suo contratto. Accordi totali trovati tra le parti, come sottolinea oggi anche La Gazzetta dello Sport: "Ci siamo, Stefano Sensi è ormai in partenza per Leicester. È arrivato l’ultimo libera una cessione definitiva che porterà all’Inter 2 milioni. Decisiva la corte del tecnico degli inglesi, Enzo Maresca", si legge sul quotidiano. Un'altra uscita dunque a centrocampo in questa finestra di mercato dopo quella di Lucien Agoumé.