Inter, Skriniar ancora positivo al Covid: ecco quando scade la sua quarantena

Milan Skriniar si è sottoposto ad un secondo tampone, che ha dato nuovamente esito positivo al Covid. Il difensore slovacco è costretto in patria per sostenere la quarantena, che nel caso della Slovacchia è ancora di 14 giorni contro i 10 dell’Italia.

Per Skriniar, quindi, la quarantena scade martedì, quando il difensore verrà sottoposto ad un nuovo tampone. Per lui, oltre al derby, sicura quindi l’assenza anche in Champions League. Recuperato, invece, Bastoni.

(Gazzetta dello Sport)