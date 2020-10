Inter, Bastoni guarito dal Coronavirus: “Tampone negativo”. Ma non ci sarà per il derby

Fine del calvario per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter ha annunciato di essere guarito dal Coronavirus. Attraverso un post su Instagram Stories, Bastoni ha infatti confermato di aver ricevuto l’esito negativo del tampone al quale si è sottoposto: “Tampone negativo”, il commento di Bastoni che in ogni caso non sarà a disposizione per il derby: prima di tornare in campo dovrà, come da protocollo, effettuare ulteriori controlli specialistici per ottenere il via libera al ritorno in campo. Ma per la squadra nerazzurra è comunque una buona notizia. L’obiettivo diventa la partita di Champions contro il Borussia Moenchengladbach.