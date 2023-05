TS / Inter, Skriniar in panchina a Istanbul prima dei saluti? Esami per Mkhitaryan

Giornata di esami strumentali per Henrikh Mkhitaryan. Dopo il risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra accusato nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan, il centrocampista armeno si sottoporrà nella giornata di oggi ai test per capire l’entità dell’infortunio e quanto dovrà stare fuori.

Stando a quanto scrive il quotidiano, il difensore slovacco potrebbe andare in panchina proprio in occasione della finalissima in Turchia, giusto prima dei saluti per il trasferimento al Paris Saint-Germain.